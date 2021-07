Formazione Milan 2021/22: cambio modulo? Dal 3-5-2 al 4-3-3, le opzioni

Il calciomercato del Milan è in fermento. Attese novità a breve sia in attacco che sulla trequarti: ecco come potrebbe cambiare la formazione

Carmelo Barillà

COME CAMBIERÀ IL MILAN — Il calciomercato del Milan è in fermento e con esso anche la formazione subirà un notevole cambiamento. Sono già partiti Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, due titolarissimi della scorsa stagione. Altri calciatori erano in prestito e sono tornati o stanno per farlo, vedi Sandro Tonali e Brahim Diaz. A difendere i pali sarà Maignan, arrivato dal Lille. Sempre viva l'opzione Dalot a destra, anche se il favorito sembra essere ad oggi Alvaro Odriozola, per completare la fascia dopo il rinnovo di Davide Calabria.

Sulla sinistra è intoccabile Theo Hernandez, ma serve un'alternativa al francese. Si continua a lavorare al rinnovo di Franck Kessié e si punta a completare la mediana con un elemento in grado di garantire qualità e quantità. C'è da riempire la casella lasciata vuota da Calhanoglu. Tantissime le opzioni al vaglio della dirigenza rossonera. Isco, Sabitzer, Ziyech, In attacco sembra ormai fatta per l'arrivo al Milan di Olivier Giroud. Manca una terza pedina da alternare al francese e ad Ibrahimovic. Il profilo di Kaio Jorge intriga, ma non è l'unica soluzione possibile. Un mercato, dunque, in evoluzione. Andiamo a vedere come potrebbe cambiare il modulo del Milan: ecco alcune delle possibili soluzioni nelle formazioni illustrate nelle prossime schede.

4-2-3-1 — Il modulo che ha fatto le fortune del Milan e di Stefano Pioli è il 4-2-3-1. Molto probabilmente si ripartirà da qui, ma non sono esclusi cambiamenti in corso d'opera o in base al risultato della partite. Molti i punti fermi dell'undici titolare, i principali dubbi arrivano dal mercato. Con Isco si andrebbe a cercare un esterno a destra, con Ziyech si avrebbero due opzioni: ala d'attacco o trequartista puro. Non sono, comunque, esclusi colpi di scena. Questo il possibile 4-2-3-1 del Milan nella stagione 2021-2022.

4-3-3 — Anche il 4-3-3 potrebbe essere un'alternativa interessante. Vista la ricerca sul mercato di una mezzala fisica, di qualità e quantità (Bakayoko?), il centrocampo a 3 potrebbe stuzzicare Pioli. Bennacer sarebbe il regista e Kessié l'altra mezzala. In attacco, ai lati di Ibrahimovic, potrebbero agire Saelemaekers o Ziyech (o chi per lui) e uno tra Rebic, già utilizzato in quella posizione, e Brahim Diaz, capace di adattarsi a più ruoli. Questo il possibile 4-3-3 del Milan nella stagione 2021-2022.

4-3-1-2 — Più difficile vedere in campo il 4-3-1-2, ma la presenza di Ibrahimovic e Giroud in rosa e la ricerca di un trequartista puro (oltre al sempre più probabile ritorno di Brahim Diaz) potrebbero aprire anche a questa soluzione. Ziyech o Isco, nel caso, sarebbero interpreti perfetti per il ruolo di "10" alle spalle delle due punte. Più probabile vedere la soluzione 4-3-1-2 a partita in corso, specialmente in caso di difficoltà. Le caratteristiche simili di Ibra e Giroud, infatti, potrebbero rendere complicata la coesistenza tra i due. Questo il possibile 4-3-1-2 del Milan nella stagione 2021-2022.

3-5-2 — Con Pioli non abbiamo mai visto la difesa a 3. Eppure tre centrali di spessore come Kjaer, Tomori e Romagnoli potrebbero far optare il tecnico emiliano anche per questa soluzione. Difficile, ad oggi. Ma viste le caratteristiche offensive di Calabria e Odriozola e soprattutto la capacità di spingere e arrivare al tiro di Theo Hernandez non è un'opzione da scartare a priori. Ma sarebbe un cambiamento forse troppo radicale rispetto ad una squadra che con la difesa a 4 ha convinto e conquistato la qualificazione in Champions League. Questo il possibile 3-5-2 del Milan nella stagione 2021-2022.