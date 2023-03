Fiorentina, la probabile formazione per il Milan: Italiano opta per Cabral

In occasione di Fiorentina-Milan Vincenzo Italiano potrebbe lanciare dal primo minuto Arthur Cabral in attacco

Tra i match più interessanti in programma nel prossimo turno di campionato spicca senza ombra di dubbio Fiorentina-Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per l'occasione il tecnico della Viola Vincenzo Italiano dovrebbe optare per il solito Pietro Terracciano tra i pali, coperto da Dodo, Nikola Milenkovic, Igor e Cristiano Biraghi. A centrocampo dovrebbero agire Giacomo Bonaventura, Sofyan Amrabat e Rolando Mandragora. Tridente d'attacco composto da Nico Gonzalez, Arthur Cabral e Riccardo Saponara.