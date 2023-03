Milan, Cardinale: “LeBron mi ha detto cosa mancava alla mia visione”

Milan, le parole di Gerry Cardinale

"Quando guardi al brand del Milan e guardi a dove dovrebbe essere la Serie A, dove tutti e 20 i proprietari delle squadre di Serie A dovrebbero essere, un'area che non è utilizzata e che non è sfruttata a dovere per portare eventi ai fan. Dovrebbero avere accesso ad una struttura "world class". Stiamo valutando diversi siti per costruire il nuovo stadio, inclusa un'area vicino San Siro, per capire cos'è possibile fare. Lo stiamo facendo insieme al Municipio di Milano e alla Regione Lombardia. Devo dare credito a LeBron James che mi ha detto che mancava un pezzo alla mia visione ed è la cultura. Negli USA la cultura è "urban", in Italia è "fashion". Siamo a Milano e non possiamo portare uno degli spettacoli di Live Nation, uno dei nostri partner, ai tifosi e agli appassionati perché non c'è dove farlo. Non possiamo portare altre forme di spettacolo alla community".