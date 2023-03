Fiorentina-Milan, le probabili scelte di formazione di Italiano | News

Domani sera, alle 20.45, la Fiorentina ospiterà il Milan. La gara verrà disputata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze e sarà valida per la 25^ giornata del campionato di Serie A. Reduce da un pareggio e una vittoria in campionato, Italiano vorrà tentare di ottenere il terzo risultato utile consecutivo. L'allenatore viola dovrà fare a meno di Terzic ma recupera in difesa Milenkovic. Ecco, dunque, la probabile formazione della Fiorentina contro il Milan.