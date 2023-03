Fiorentina-Milan, la probabile formazione dei rossoneri | Serie A News

Domani sera, alle 20.45, il Milan sarà ospite della Fiorentina. La gara verrà disputata allo Stadio 'Artemio Franchi' di Firenze, con il fischio d'inizio programmato alle 20.45. In vista del match di domani, Stefano Pioli dovrà fare a meno di tre calciatori importanti. Leao e Krunic saranno assenti per squalifica, mentre Brahim Diaz sarà out per una distorsione al ginocchio. Inoltre non è sicuro di partire con la squadra Gabbia in quanto, secondo 'Sky Sport', avrebbe qualche linea di febbre. Ma non ci sono solo cattive notizie perché l'allenatore del Milan recupera pedine importanti come Bennacer, Calabria e Florenzi. Ecco, dunque, le probabili scelte di formazione di Pioli.