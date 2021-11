Fiorentina-Milan, la probabile formazione rossonera: Giroud e Rebic dal 1′

Vigilia di Fiorentina-Milan, partita valida per la 13^ giornata di Serie A. Ante Rebic e Olivier Giroud candidati ad una maglia da titolare

Dopo la sosta delle nazionali per il Milan è di nuovo tempo di campionato. Gli uomini di Stefano Pioli sono chiamati ad una trasferta difficile contro la Fiorentina, una partita valida per la 13^ giornata di Serie A. La sosta ha consegnato all'allenatore rossonero la rosa quasi al completo, ma c'è da sottolineare l'assenza di Davide Calabria, rientrato anzitempo a Milanello dal ritiro dell'Italia. Per lui un problema al polpaccio che non gli permetterà di esserci. Al suo posto, secondo la 'Gazzetta dello Sport' dovrebbe giocare Pierre Kalulu.