Mercato Milan – Un giocatore dell’Atalanta in uscita: il Diavolo ci ripensa?

Il Milan sul calciomercato potrebbe ritornare su un vecchio pallino seguito in estate (Getty Images)

Con la finestra di mercato che si avvicina sempre di più, continuano le valutazioni in casa Milan. Nella scorsa estate i rossoneri hanno allungato di molto la rosa, soprattutto in attacco, dove Stefano Pioli ha davvero l'imbarazzo della scelta. Affrontare la Champions League toglie diverse energie: energie che soltanto una rosa ampia può cercare di abbattere. Se c'è un ruolo che appare un po' scoperto è sicuramente quello del trequartista. Brahim Diaz è l'unico vero interprete del ruolo, con Junior Messias e Rade Krunic che possono sì adattarsi, ma non rappresentano delle vere e proprie alternative.