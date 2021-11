Fiorentina-Milan, la probabile formazione: ecco l’undici provato da Pioli

Sky Sport ha fornito degli aggiornamenti sulla probabile formazione rossonera di Fiorentina-Milan, gara che si giocherà domani sera

Sky Sport ha fornito le ultime indicazioni relative alla probabile formazione rossonera di Fiorentina-Milan. La gara si giocherà domani sera allo stadio Franchi. In porta ci sarà Tatarusanu, mentre la difesa sarà composta Kalulu, Romagnoli, Tomori e Theo Hernandez. Il capitano dovrebbe vincere il ballottaggio con Simon Kjaer, reduce da due partite giocate con la Nazionale. A centrocampo Kessie e Tonali, mentre sulla trequarti spazio a Saelemaeekers, Brahim Diaz (in vantaggio su Krunic) e Rafael Leao, visto i problemi di Ante Rebic. Il vero dubbio è quello in attacco tra Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud: Pioli, infatti, ha provato entrambi e dunque è difficile dire in questo momento chi sia il favorito. Nelle prossime ore probabilmente ne sapremo qualcosa di più.