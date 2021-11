Fiorentina-Milan, Pioli: “Domani è una partita pesante” | LIVE NEWS

Pioli presenta in conferenza stampa i temi principali di Fiorentina-Milan, partita della 13^ giornata della Serie A 2021-2022. Le sue parole.

Come sta la squadra e su Rebic: "Sta bene. Dispiace per Calabria. Stava bene. Oggi Ante ha sentito una fitta facendo un colpo di tacco e non ci sarà domani".

Se Calabria starà via fino all'anno nuovo: "No, spero torni prima. Ma qualche partita la salterà. Un piccolo problema quando si gioca così tanto ti fa saltare un po' di partite. Stavamo recuperando molti giocatori. Ieri addirittura avevo due giocatori in più nell'11 vs 11. Dobbiamo affrontare bene questo blocco, già da domani sera".

Sul rendimento uguale tra casa e trasferta e su Rafael Leao: "Per una squadra è importante giocare allo stesso modo in casa e fuori. Lo scorso anno si diceva che i risultati in trasferta fossero favoriti dall'assenza di pubblico. Il fatto di continuare significa avere un'identità. Loro hanno qualità, ma anche noi le abbiamo. Leao ha ricaricato le pile, l'ho visto bene e sta bene. Penso sia pronto".

Cosa gli viene in mente se guarda al Pioli di Firenze: "Un allenatore più giovane, con esperienza in meno. Che ha cercato di crescere con ogni esperienza. Non sarà mai una patita normale per me per l'appartenenza a quella città e per il ricordo di Davide, che a Firenze è più vicino".

PM - Sulla scelta tra Ibrahimovic e Giroud: "Scelgo chi sta meglio in primis. Poi in base alle caratteristiche. Ieri finalmente avevo doppioni di tutti i ruoli. Avrei potuto scegliere a occhi chiusi. Scelgo prima chi sta meglio, poi in base agli avversari e le caratteristiche".

L'impatto che avrà il suo rinnovo e quello di Ibrahimovic: "Non è il momento giusto per parlare del contratto. Quando ci saranno novità sarete avvisati. Il club detta i tempi. Non ho avuto fretta mai e non ce l'ho. Siamo concentrati su domani".

Se Messias può essere l'uomo in più: "Sì, nel senso che ha caratteristiche diverse da Saelemaekers e Brahim Diaz. Intanto è mancino e non ne abbiamo tanti in fase offensiva. Già quello è qualcosa di diverso, partendo da destra è più portato a tirare. Chiaro che ha bisogno di giocare, ma ha caratteristiche giuste".

