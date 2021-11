Fiorentina-Milan, Giroud in leggero vantaggio su Ibrahimovic

Come scrive la Gazzetta dello Sport, in vista di Fiorentina-Milan c'è il ballottaggio tra Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud

Come scrive gazzetta.it, Stefano Pioli ha un ballottaggio da sciogliere per Fiorentina-Milan. La partita si disputerà sabato sera al Franchi. Il dubbio è quello tra Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, che fino a questo momento non sono mai partiti titolari in coppia. Nel 4-2-3-1 del tecnico c'è spazio solo per uno dei due centravanti. Questa alternanza si proporrà per tutta la stagione, così come a Firenze. Ci sono ancora due allenamenti per scegliere, ma Giroud sembra in leggero vantaggio. Ibrahimovic a questo punto potrebbe partire titolare contro l'Atletico Madrid, ultima spiaggia dei rossoneri in Champions League.