Europa League – Milan-Lille, probabili formazioni: Dalot dal 1′

Milan-Lille: Dalot al posto di Calabria

MILAN-LILLE ULTIME NEWS – In vista del match contro il Lille di giovedì sera, Stefano Pioli farà riposare Davide Calabria sulla fascia destra. Al suo posto ci sarà Diogo Dalot, che tanto ha fatto bene contro lo Sparta Praga, sebbene impiegato sulla corsia mancina. Per la prima volta dal 1′, dunque, il Milan avrà come terzini da una parte Theo Hernandez e dall’altra il laterale portoghese ex Manchester United.

MILAN AL LAVORO PER TRATTENERE DALOT E BRAHIM DIAZ A FINE STAGIONE>>>