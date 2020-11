Europa League – Milan-Lille, le probabili formazioni di Tuttosport

ULTIME NOTIZIE MILAN-LILLE: LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN LILLE FORMAZIONI – Come di consueto, i quotidiani sportivi pubblicano le formazioni probabili di Milan-Lille, gara in programma stasera a San Siro.

Anche Tuttosport, così come Gazzetta e Corriere dello Sport, conferma la formazione della vigilia. In porta davanti a Donnarumma ci saranno Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. Il terzino destro sarà Diogo Dalot, con Davide Calabria che avrà un turno di riposo.

A centrocampo Sandro Tonali potrebbe giocare nuovamente dal primo minuto, con Ismael Bennacer che andrà in panchina. Inamovibile Franck Kessie . Sulla trequarti, sulla destra, il titolare sarà Samu Castillejo, che ha recuperato dai problemi fisici dei giorni scorsi. Al centro spazio ancora a Rade Krunic (in gol contro il Celtic), con Brahim Diaz a completare il reparto. Panchina per Hakan Calhanoglu e Alexis Saelemaekers. In attacco inamovibile Zlatan Ibrahimovic, con Rafael Leao e Ante Rebic pronti ad entrare nel secondo tempo.

MILAN (4-2-3-1). Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Krunic, Brahim Diaz; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

