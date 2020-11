Calciomercato Milan – Lovato, c’è l’accordo! L’indiscrezione / News

Ultime Notizie Calciomercato Lovato Milan

Ormai non è più una novità, la strategia del Milan sul mercato è più che chiara. La proprietà, grazie al lavoro di Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara, ha tracciato il diktat da diversi mesi: il club deve acquistare i migliori calciatori giovani in circolazione per valorizzarli al massimo. Non solo linea verde: fondamentale sarà inserire, inoltre, profili d’esperienza che possano far crescere i talenti presenti in rosa, come successo adesso con Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer.

Un cocktail che ha permesso al Milan una risalita difficile da pronosticare qualche mese fa. La squadra di Stefano Pioli viaggia a ritmi da scudetto e ha conquistato ben 24 risultati utili consecutivi. La dirigenza, però, non sembra volersi fermare qua e pensa ad altri innesti per alzare ulteriormente l’asticella. La notizia clamorosa arriva dalla Spagna. Secondo quanto riferisce ‘todofichajes.net’, il Milan sarebbe vicinissimo all’acquisto di Matteo Lovato, difensore classe 2000 del Verona. Il giovane talento è stato preso per soli 500 mila euro dal Padova ed è esploso sotto la supervisione di Ivan Juric.

Non solo Milan: la Juventus, nelle scorse settimane, sembrava in pole su giocatore, ma lo sprint del Diavolo è stato notevole. L’ultimo ostacolo sarebbe l’accordo economico con Giuseppe Riso, agente di Lovato. Un ostacolo che però non sembra così insormontabile visti gli ottimi rapporti tra il procuratore e Maldini.

