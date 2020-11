Europa League – Milan-Lille, la probabile formazione di Sky / News

Milan-Lille, la probabile formazione rossonera

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Manuele Baiocchini, giornalista di ‘Sky Sport’, ha svelato la probabile formazione rossonera in vista di Milan-Lille. Ecco le sue parole: “Terminato l’allenamento da poco, Stefano Pioli ha provato la formazione anti Lille. Sarà un Milan molto diverso da quello visto a Udine con ben 5 cambi. In porta confermato Donnarumma così come in difesa andranno in campo Dalot, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. Calabria, affaticato, tornerà sicuramente con il Verona. A centrocampo spazio a Tonali e Kessie mentre sulla trequarti tante novità con Castillejo, Krunic e Diaz dietro l’insostituibile Ibrahimovic”.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli; Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Krunic, Brahim Diaz; Ibrahimovic.

DOVE VEDERE MILAN-LILLE? ECCO LA GUIDA TV >>>