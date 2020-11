Europa League – Milan-Lille: formazioni e dove vederla

ULTIME NOTIZIE MILAN-LILLE: FORMAZIONI E DIRETTA TV

MILAN LILLE – Milan e Lille, alle ore 21, allo stadio San Siro, si sfideranno per la terza partita del girone H di Europa League. La squadra di Stefano Pioli arriva a questa partita dopo la vittoria contro lo Sparta Praga per 3-0 e quella contro l’Udinese per 1-2.

MILAN-LILLE: DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Milan-Lille sarà trasmessa in chiaro su Tv8 (canale 8 del digitale terrestre). La partita ovviamente sarà visibile anche su Sky, detentrice dei diritti tv dell’Europa League. Sarà possibile seguire il match su Sky Sport (canale 201 e 472 e 482 del digitale terrestre ) e Sky Sport 1. La partita, inoltre, potrà essere vista anche in streaming sul sito di tv8.it, oltre in streaming su Sky Go, applicazione facilmente scaricabile sui propri dispositivi mobili. Infine abbiamo Now TV, il servizio on demand di Sky.

MILAN-LILLE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo subito alla probabile formazione rossonera. In porta davanti a Donnarumma ci saranno Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. Probabile panchina per Davide Calabria, che potrebbe essere sostituito da Diogo Dalot, in gol nell’ultimo turno della competizione contro lo Sparta Praga.

A centrocampo Sandro Tonali potrebbe giocare nuovamente dal primo minuto dopo l’ottimo ingresso contro l’Udinese. Possibile panchina per Ismael Bennacer, con Franck Kessie inamovibile in mediana. Sulla trequarti, a sinistra, spazio ad Ante Rebic, che ha bisogno di giocare dopo il recupero dall’infortunio. Panchina per Rafael Leao. Sulla trequarti, scalpita Brahim Diaz, che potrebbe giocare al posto di Hakan Calhanoglu, apparso un po’ stanco domenica. In attacco inamovibile Zlatan Ibrahimovic, pronto a rifiatare nel caso in cui la partita dovesse incanalarsi sui binari giusti.

MILAN (4-2-3-1). Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz (Calhanoglu), Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

