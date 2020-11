Milan-Lille, noie muscolari per Calabria: il terzino rischia il forfait

Milan-Lille, Calabria verso il forfait

MILAN-LILLE ULTIME NEWS – Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Manuele Baiocchini ha riportato le ultime notizie da Milanello, dove il Milan sta svolgendo la rifinitura in vista del match di domani sera contro il Lille. “Ci saranno alcuni cambi di formazione e gli 11 per la gara di domani dovrebbero essere provati tra poco. L’allenamento, infatti, è cominciato da poco. Nell’allenamento non è presente Davide Calabria che ha un problema muscolare e domani non dovrebbe essere convocato”. Aggiungiamo, al contrario, che sono presenti Samu Castillejo e Matteo Gabbia i quali, dunque, saranno convocati per la gara di domani. Al posto di Calabria ci sarà Diogo Dalot.

DUE TOP CLUB SU BENNACER: ECCO CHI SONO>>