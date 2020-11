Calciomercato Milan – Bennacer, un inizio top: due grandi club su di lui

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN: BENNACER

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Ismael Bennacer continua a crescere. Il centrocampista algerino fin qui si è reso protagonista di un ottimo inizio di stagione. L’ex Empoli costituisce con Franck Kessie una coppia ben assortiti a cui difficilmente Stefano Pioli rinuncia.

In generale Bennacer è cresciuto esponenzialmente in questi mesi al Milan. Arrivato tra lo scetticismo generale (“L’Empoli è retrocesso in Serie B”), l’algerino ha smentito tutti grazie a prestazioni di alto livello. In questa stagione, però, va alzata ulteriormente l’asticella, anche perchè alle sue spalle c’è un talento come Sandro Tonali, che scalpita per giocare titolare. Il centrocampista non si è fatto pregare, e ad esempio contro lo Sparta Praga ha sfoderato una grande prestazione, facendo capire ancora una volta come lui abbini qualità e interdizione.

A testimonianza di ciò che stiamo dicendo c’è anche l’analisi di Transfermarkt, che ha costatato come Bennacer abbia impennato il proprio valore di mercato. Oggi vale 33 milioni di euro. Ricordiamo che il Milan ha acquistato il giocatore dall’Empoli per una cifra pari a 18 milioni. Un’eventuale cessione dunque garantirebbe una plusvalenza importante per le casse rossonere.

Non meraviglia dunque il forte interesse da parte del Manchester City di Guardiola e il Psg di Leonardo. Secondo quanto scritto da calciomercato.com, i due club sono alla finestra, e dunque è ipotizzabile un’offerta importante nei prossimi mesi per l’algerino. Il Milan è perfettamente consapevole del valore di Bennacer e di sicuro non lo lascerà andare tanto facilmente: la clausola rescissoria da 50 milioni di euro, che si attiverà dalla prossima estate, lo dimostra. INTANTO SZOBOSZLAI CAMBIA SQUADRA. LE ULTIME >>>

