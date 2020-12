Europa League, Milan-Celtic: la probabile formazione di Pioli / News

Europa League, Milan-Celtic: la probabile formazione di Pioli

MILAN NEWS – Una vittoria potrebbe portare i rossoneri direttamente ai sedicesimi di finale. Milan-Celtic potrebbe essere già decisiva per la qualificazione di Europa League. Sarà innanzitutto la partita del ritorno in panchina di Stefano Pioli, guarito dal Coronavirus. Oggi è tornato a Milanello e ha tastato il polso della squadra. Ecco dunque la probabile formazione, che nonostante l’importanza della partita vede non poche modifiche all’undici di partenza.

Tra i pali ancora l’insostituibile Gianluigi Donnarumma. Sulla destra, come spesso è successo di giovedì, ci sarà Diogo Dalot. Al centro stavolta la coppia dovrebbe essere composta da Matteo Gabbia e il capitano Alessio Romagnoli. A sinistra, invece, ancora una volta Theo, intoccabile.

La mediana è ancora una volta confermata, per la terza partita consecutiva: Franck Kessie dovrebbe fare coppia con Sandro Tonali. I due stanno affinando l’intesa e anche domani saranno in campo insieme, in attesa di recuperare anche l’algerino.

Rivoluzionata invece la trequarti: fuori in tre e dentro in tre. A destra Samu Castillejo dovrebbe partire titolare. Al centro spazio ancora una volta, come all’andata, a Rade Krunic. Sulla sinistra confermato Jens Hauge, sempre più in crescita. L’unica punta, scelta piuttosto obbligata, sarà Ante Rebic, a caccia del primo gol stagionale.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Gabbia, Romagnoli, Theo; Kessie, Tonali; Castillejo, Krunic, Hauge; Rebic

