Empoli-Milan, la probabile formazione: tocca a Pobega e Ballo-Touré

La probabile formazione del Milan in vista della partita contro l'Empoli, valida per la 8^ giornata di Serie A. Giocano Pobega e Ballo-Touré

Vigilia di Empoli-Milan, partita valida per la 8^ giornata di Serie A. I rossoneri vogliono riscattare la sconfitta casalinga contro il Napoli e tornare subito alla vittoria per rimanere aggrappati alle zone alte della classifica. Ci sarà qualche cambio di formazione rispetto alla 'formazione tipo' per necessità relative ad infortuni e alle condizioni dei calciatori dopo la sosta delle nazionali. Non ci saranno Mike Maignan e Theo Hernandez, vittime di infortuni muscolari, mentre Ismael Bennacer potrebbe riposare dopo gli impegni con l'Algerina.