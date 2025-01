Dinamo Zagabria-Milan, per il terzino destro ballottaggio con un chiaro favorito

Dinamo Zagabria-Milan, la probabile formazione di Conceição

Si tratta di una partita importante, giacché il Milan, in caso di vittoria, conquisterebbe l'accesso diretto agli ottavi di finale della competizione e, pertanto, non dovrà lasciare nulla di intentato. In porta, davanti al capitano Mike Maignan, tanti dubbi per Conceição. A destra, vista le assenze dello squalificato Davide Calabria, dell'infortunato Emerson Royal e del neo-acquisto Kyle Walker, utilizzabile soltanto in una seconda fase del torneo, il favorito per una maglia da titolare è Filippo Terracciano.