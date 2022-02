Derby, probabile formazione: Pioli ad hoc per Inter-Milan / News

Si avvicina il Derby e la probabile formazione rossonera per Inter-Milan è abbastanza chiara. Ecco chi dovrebbe dunque giocare domani.

Si ricomincia dal Derby, da un Inter-Milan dal peso specifico importantissimo, e la probabile formazione rossonera è abbastanza definita, con ancora qualche piccola assenza però. Perché ci sono ancora tre assenti e uno non è al meglio. Chi manca è certamente un titolare importante, ma i sostituti sono all'altezza e dunque Stefano Pioli potrà mandare in campo una squadra assolutamente competitiva e all'altezza. Si torna a giocare dopo la sosta, per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A di quest'anno. Se i rossoneri vogliono continuare a credere allo Scudetto hanno un solo risultato. Andiamo dunque a scoprire quale dovrebbe essere la probabile formazione di Inter-Milan, un Derby non banale.