MERCATO MILAN TOP NEWS – Parola a Pioli e Calabria

Una giornata con molte dichiarazioni, essendo di vigilia in casa Milan, che si prepara al match di domani pomeriggio. Come di consueto, ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli, mentre Davide Calabria ha rilasciato belle dichiarazioni rossonere. Nuovo campo per San Siro, costato un bel po'... Ecco le notizie più importanti di questa giornata nelle prossime schede.