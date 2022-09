Derby Milan-Inter, la probabile formazione di Pioli: riecco De Ketelaere

Ecco la probabile formazione di Stefano Pioli in vista del derby Milan-Inter, partita valida per la 5^ giornata di Serie A

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha riportato la probabile formazione del Milan in vista del derby contro l'Inter, valido per la 5^ giornata di Serie A. Dopo il turnover attuato contro il Sassuolo. Stefano Pioli è pronto a fare dietrofront e schierare l'undici migliore per mettere in campo una grande prestazione.

Come al solito, nessun dubbio in difesa: Mike Maignan in porta, Davide Calabria e Theo Hernández sugli esterni, con Pierre Kalulu e Fikayo Tomori al centro. Mediana composta da Sandro Tonali e Ismael Bennacer, sulla trequarti c'è il ritorno di Charles De Ketelaere dal primo minuto. Sulla destra piccolo ballottaggio tra Junior Messias e Alexis Saelemaekers, con il brasiliano in netto vantaggio. In attacco c'è Olivier Giroud, mentre Divock Origi ha recuperato dalle noie fisiche e si siederà in panchina. Ecco la probabile formazione del Milan.