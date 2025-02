Derby Milan-Inter, le probabili formazioni: un debutto e altre due novità

Qui Inter - L'allenatore dei nerazzurri, Simone Inzaghi, dovrà rinunciare soltanto a Joaquín 'Tucu' Correa e al terzo portiere, Raffaele Di Gennaro. Ritrova, però, Hakan Çalhanoğlu, in ballottaggio con Kristjan Asllani per una maglia da titolare in cabina di regia. La sensazione è che il turco alla fine ci sarà. Subito in panchina il neo-acquisto Nicola Zalewski. Ecco, dunque, le probabili formazioni del derby Milan-Inter di stasera.