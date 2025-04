Derby Inter-Milan, le probabili formazioni: difesa a tre e una novità

Ecco le probabili formazioni del derby Inter-Milan , semifinale di ritorno della Coppa Italia 2024-2025 in programma stasera alle ore 21:00 a 'San Siro', secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola.

Derby Inter-Milan, le probabili formazioni di Coppa Italia

Qui Inter - Simone Inzaghi, allenatore dei nerazzurri, deve rinunciare a Denzel Dumfries, Piotr Zieliński e Marcus Thuram. Due ballottaggi, uno in difesa tra Stefan de Vrij e Francesco Acerbi e l'altro in mediana tra Davide Frattesi e Nicolò Barella. In attacco, al fianco di Lautaro Martínez, chance per il 'Tucu', Joaquín Correa.