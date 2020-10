Derby Inter-Milan, la probabile formazione rossonera: due i dubbi di Pioli

ULTIME NOTIZIE INTER-MILAN – Ci siamo. E’ la settimana del derby. A meno di clamorose notizie dell’ultima ora, Inter-Milan dovrebbe giocarsi regolarmente sabato prossimo a San Siro. Stefano Pioli, che ha diretto il primo allenamento della settimana a Milanello, inizia a pensare alla formazione da schierare contro i nerazzurri.

In porta ci sarà ovviamente Gianluigi Donnarumma. Davanti al portiere Calabria, Kjaer, Romagnoli, che torna dopo varie settimane di assenza, e Theo Hernandez. In mediana inamovibili Kessie e Bennacer, mentre sulla trequarti spazio ad Hakan Calhanoglu. L’attacco sarà guidato ovviamente Zlatan Ibrahimovic, che torna a disposizione dopo il coronavirus.

Due dunque i dubbi di Pioli. A destra Alexis Saelemaekers è in vantaggio su Samu Castillejo, mentre a sinistra è ballottaggio serrato tra Rafael Leao e Brahim Diaz. Il portoghese sembra essere favorito, ma l’ex Real Madrid ci proverà fino all’ultimo. Verso il forfait Rebic, che domani si sottoporrà ad nuovo controllo al gomito infortunato contro il Crotone dopo la visita della settimana scorsa.

