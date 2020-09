Crotone-Milan, grande occasione dal primo minuto per Tonali

ULTIME NOTIZIE CROTONE-MILAN – Il Milan quest’oggi affronterà il Crotone, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A. Pioli si affiderà come sempre ai suoi fedelissimi, ma ci potrebbero essere due novità di formazione.

Una di queste potrebbe essere quella di Sandro Tonali, che finalmente ha l’occasione di giocare dal primo minuto. Fino a questo momento l’ex Brescia è sceso in campo solo per qualche spezzone, mentre oggi potrà aumentare il suo minutaggio. Possibile coppia con Franck Kessie, con Ismael Bennacer in panchina.

