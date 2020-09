Albertini: “Milan sulla strada giusta? Aspettiamo a dirlo, ecco perché”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Demetrio Albertini, ex giocatore del Milan, ha parlato del momento dei rossoneri ai microfoni di ‘Sky Sport’. Il ‘Metronomo’ non vuole sbilanciarsi più di tanto, ma predica cautela. Questo il suo pensiero: “Il Milan è sulla strada giusta? Lo diranno i risultati perché il mercato è una delle componenti per poter raggiungere gli obiettivi. Non è l’unica, è importante. Di certo ha fatto un finale di campionato straordinario quindi io credo che trovare la consapevolezza di essere una squadra che sta lavorando nel modo giusto sia la cosa più importante. La continuità di Pioli e sicuramente la possibilità di proseguire quello che hanno iniziato l’anno scorso“.

