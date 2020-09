Calciomercato Milan – Pradé: “Chiesa? Ad oggi è della Fiorentina…”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato del futuro di Federico Chiesa, sempre nei pensieri del Milan. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘DAZN’ prima del match contro l’Inter: “Ad oggi è un giocatore della Fiorentina. Non abbiamo nulla, si sta allenando benissimo, sta facendo il suo. Speriamo che sia determinante nella gara”. Parole che sanno di chiusura non definitiva. Una porticina per la sua cessione sembra sempre aperta, ma la Viola continua a chiedere tanto. Se la valutazione si abbasserà, il classe 1997 potrebbe davvero cambiare aria in questa finestra di mercato. Chiesa è un pupillo di Stefano Pioli, ma occhio alla Juventus, che non abbandona la pista.

ATTENZIONE AD UN NOME NUOVO PER LA DIFESA DEL MILAN >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>