Cremonese-Milan, la probabile formazione: solo un dubbio per Pioli

La partita faticosa contro uno Spezia sempre più bestia nera è già alle spalle, il Milan ha già la testa alla sfida contro la Cremonese, valida per la 14^ giornata di Serie A. Come ha detto Stefano Pioli in conferenza stampa, il Napoli corre forte e i rossoneri non possono permettersi di abbassare la guardia per rimanere attaccati alla vetta della classifica. Come di consueto, l'allenatore milanista opterà per qualche cambio di formazione, qualcuno stavolta obbligato a causa delle assenze per squalifica di Theo Hernandez e Olivier Giroud.