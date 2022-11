Cremonese-Milan, ancora fuori Dest: salta la rifinitura | Serie A News

Sergiño Dest non sarà a disposizione di Stefano Pioli in occasione di Cremonese-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2022-2023, in programma domani sera alle ore 20:45 allo stadio 'Zini'. Lo ha riferito 'SportMediaset'. Dest, infatti, ha lasciato in tarda mattinata il centro sportivo rossonero di Milanello.