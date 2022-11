Cremonese-Milan, novità di formazione: gioca Rebic al posto di Leao

Novità di formazione per il Milan in vista della partita contro la Cremonese, valida per la 14^ giornata di Serie A. Gioca Ante Rebic

Novità di formazione per il Milan in vista della partita contro la Cremonese, valida per la 14^ giornata di Serie A. Stando a quanto riferisce 'Sky Sport' Stefano Pioli ha deciso di lanciare Ante Rebic dal primo minuto. Il croato prenderà il posto di Rafael Leao, destinato ad osservare un turno di riposo. Questo non sarà l'unico cambio rispetto alla gara contro lo Spezia: Simon Kjaer giocherà al posto di Matteo Gabbia, Sandro Tonali rileverà Rade Krunic e Fodè Ballo-Touré sostituirà lo squalificato Theo Hernandez.