Coppa Italia – Verso Milan-Torino: Krunic favorito su Kessié

NEWS MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, Rade Krunic, centrocampista bosniaco classe 1993, dovrebbe giocare titolare domani sera a centrocampo al fianco di Ismaël Bennacer in occasione di Milan-Torino di Coppa Italia. Krunic, quindi, dovrebbe essere preferito all’ivoriano Franck Kessié. Per le ultime sul resto della probabile formazione rossonera in vista del match di TIM Cup, continua a leggere >>>

