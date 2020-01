Milan-Torino, probabile formazione: Musacchio dal 1′, torna Bonaventura?

MILAN-TORINO – Il tecnico del Milan Stefano Pioli pensa a possibili cambi di formazione in vista della gara di domani sera contro il Torino valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. In porta esordio nella competizione per Gigio Donnarumma, visto che contro la SPAL ha giocato il fratello Antonio. In difesa conferme sulle fasce per Conti e Theo Hernandez, mentre al centro con l’onnipresente Romagnoli ci sarà Musacchio.Turno di riposo per Kjaer.

A centrocampo straordinari per Castillejo e Bennacer – squalificato in campionato – mentre Krunic e Kessie si giocano una maglia. Bonaventura dovrebbe essere preferito a Calhanoglu sulla corsia mancina. Davanti Piatek e Rebic sembra essere al momento la coppia favorita per partire dal 1′. Torino, in ritiro da ieri a Novarello, arriverà a San Siro reduce dalla sconfitta per 7-0 contro l’Atalanta.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android