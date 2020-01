Romagnoli 21 di fila per la prima volta: capitano, certezza e punto fermo

ULTIME MILAN – Capitano silenzioso. Non è uomo da copertine, Alessio Romagnoli. Il numero 13 milanista continua a lavorare a testa bassa, senza distrarsi, senza pensare ad altro che non sia il lavoro sul campo e la propria carriera. Al Milan, ovviamente. Un amore nato subito per i colori rossoneri, che sta maturando insieme a lui. Il rinnovo arrivato nel momento più buio della storia recente del Milan è la prova d’amore. Eterno o quasi. In quel momento erano tantissime le squadre pronte ad accaparrarsi Romagnoli, magari a prezzi di saldo. Invece Alessio, tra l’altro non ancora capitano, ha deciso di prolungare, mentre il capitano di allora, Leonardo Bonucci, scappava alla Juventus con la coda tra le gambe.

Ma Romagnoli non è solo chiacchiere e distintivo. Romagnoli è cresciuto, esponenzialmente. Non è giusto che solo perchè il centrale milanista eviti di parlare di sé, non se ne debba parlare. Le sue prestazioni sono costantemente sufficienti o più che sufficienti. Gli errori sono stati ridotti al minimo, per non dire a zero. Romagnoli ha imparato a guidare un reparto, nonostante la giovane età e nonostante il peso della fascia al braccio. Difficile ricordare gol presi per colpa di un clamoroso errore di Romagnoli. Si è preso il peso del Milan sulle spalle e lo sta portando avanti. Ha lavorato sulle prestazioni e sui propri limiti. Perchè se la squadra rossonera ha ottenuto sei clean sheet nelle ultime nove partite è anche e soprattutto merito suo, oltre che di un eccellente Gianluigi Donnarumma.

Non è facile il lavoro di Romagnoli. Si sta costruendo con l’impegno una figura, che fino a poco tempo fa, forse per la giovane età o per il momento negativo del Milan, non aveva. Non è passato tanto dal periodo in cui appena Alessio si avvicinava all’arbitro gli veniva sventolato in faccia il cartellino giallo. Anche nei falli, con Romagnoli sono sempre stati parecchio severi i direttori di gara. Eppure è migliorato anche in questo. Ha imparato a gestirsi, ha imparato a capire come porsi e quando evitare di farlo; come intervenire e quando evitare di farlo. È grazie a questo che, per la prima volta in carriera, Romagnoli ha raggiunto le 21 presenze consecutive per intero in Serie A. Perchè un capitano non può abbandonare la ciurma e lasciarla sola nel momento del bisogno. Ma attenzione, ora è in diffida. Prova di maturità importante a due giornate dal Derby.

