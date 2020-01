Coppa Italia – Verso Milan-Spal, Ibrahimovic va in panchina

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da gazzetta.it, Zlatan Ibrahimovic dovrebbe partire dalla panchina contro la Spal, gara di Coppa Italia che si giocherà domani a San Siro. Lo svedese ha dimostrato di essere in buone condizioni fisiche a Cagliari, ma Pioli ha deciso di mettere in panchina l’attaccante, pronto a tornare utile a partita in corso in caso di necessità

Considerando infatti che contro l’Udinese in campionato sarà titolare, schierare Ibrahimovic per tre volte consecutive in pochi giorni sarebbe troppo rischioso. Giocherà dunque Piatek, che avrà la grande occasione di dimostrare il suo valore in una partita comunque importante per la stagione rossonera. In porta contro la Spal ci sarà Antonio Donnarumma, mentre sono indisponibili Musacchio per una contusione alla caviglia sinistra, Calabria per una distorsione alla caviglia destra ma senza interessamento dei legamenti e Calhanoglu per un problema al polpaccio destro. Intanto al Milan è stato proposto un difensore che ha già vestito la maglia rossonera, continua a leggere >>>

