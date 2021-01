Coppa Italia – Milan-Torino, le probabili formazioni: ampio turnover per Pioli

Coppa Italia, Milan Torino formazioni: le scelte di Pioli

MILAN TORINO FORMAZIONI – Il Milan questa sera torna in campo a San Siro. Ci sono in programma infatti i quarti di finale di Coppa Italia contro il Torino di Marco Giampaolo. Stefano Pioli, come ovvio che sia, si affida a un turnover completo in vista della trasferta di Cagliari.

In porta Tatarusanu. In difesa, i due terzini saranno Pierre Kalulu e Diogo Dalot, mentre i due centrali Alessio Romagnoli e Mateo Musacchiio. In panchina Simon Kjaer e Mateo Musacchio. Davide Calabria viene riproposto nuovamente a centrocampo, insieme a Sandro Tonali, che ha recuperato dalla forte contusione contro i granata. Per quanto riguarda l’attacco, spazio a Samu Castillejo, Brahim Diaz e Jens Petter Hauge alle spalle di Rafael Leao. In panchina Zlatan Ibrahimovic, pronto a mettere nel secondo tempo preziosi minuti nelle gambe.

Pioli, nelle dichiarazioni rilasciate a Milan TV, dimostra di tenere alla Coppa Italia. “E’ una competizione importante. Credo che per arrivare in fondo ci vogliono 5 partite e dobbiamo provarci. Stasera sarà la quarta partita in 9 giorni e cercherò di fare le scelte giuste, mettendo in campo i giocatori giusti, che hanno recuperato meglio e saranno pronti. Ciò non toglie che scenderà in campo una squadra competitiva contro un avversario che anche sabato ci ha messo in difficoltà”. Ecco le probabili formazioni di Milan-Torino stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport.

MILAN (4-2-3-1) Tatarusanu, Kalulu, Musacchio, Romagnoli Dalot; Calabria, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Leao.

TORINO (4-3-1-2) Milinkovic Savic, Murru, Buongiorno, Nkoulou, Vojvoda; Meite, Segre, Rincon; Gojak; Zaza, Verdi.

