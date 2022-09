Champions League, Salisburgo-Milan: due dubbi di formazione per Pioli

'Tuttosport' oggi in edicola ha ipotizzato la probabile formazione di Stefano Pioli per Salisburgo-Milan , partita in programma domani sera alle ore 21:00 alla 'Red Bull Arena' di Salisburgo (Austria) e valida per la prima giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 .

Guardando la lista dei calciatori inseriti dal Milan nella lista per la UEFA Champions League, si evince come la formazione non dovrebbe differire poi troppo da quella vista nel derby di Milano contro l' Inter sabato scorso. Di fatto, i dubbi che Pioli ha sono due e riguardano entrambi la trequarti.

Per il resto, formazione del Milan confermata per il debutto dei ragazzi di Pioli in Champions in casa di una squadra ostica e che esprime un bel calcio come il RB Salisburgo allenato da Matthias Jaissle. Potrebbero esserci, poi, i primi minuti in maglia rossonera, a gara in corso, per Sergiño Dest.