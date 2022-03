Cagliari-Milan, la probabile formazione di Pioli: torna Theo Hernández

La probabile formazione di Stefano Pioli per Cagliari-Milan, partita della 30^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco di nuovo il francese

La probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli per Cagliari-Milan , partita della 30^ giornata della Serie A 2021-2022 , secondo 'Tuttosport' oggi in edicola.

DIFESA - Davanti alla porta difesa da Mike Maignan, conferma in blocco per la retroguardia che ha fatto bene in casa contro l'Empoli. Quindi, da destra a sinistra, troveremo Davide Calabria, Fikayo Tomori e Pierre Kalulu; l'unica novità sarà rappresentata dal rientro di Theo Hernández dopo la squalifica. Gli cederà il posto da titolare Alessandro Florenzi.

TREQUARTI - Due ballottaggi: uno a destra, tra Junior Messias ed Alexis Saelemaekers (favorito il brasiliano ex Crotone); l'altro al centro, dove mister Pioli dovrà decidere se confermare Franck Kessié in quel ruolo di 'numero 10 tattico', di qualità ma anche quantità, o se rilanciare Brahim Díaz. Più probabile la prima soluzione. A sinistra, ovviamente, Rafael Leão.

ATTACCO - Potrebbe giungere, finalmente, la chance per Zlatan Ibrahimović di partire dal 1'. In settimana, infatti, Olivier Giroud ha avuto qualche linea di febbre e pertanto potrebbe accomodarsi in panchina. Vediamo insieme, dunque, qui di seguito, la probabile formazione rossonera per Cagliari-Milan di sabato, ore 20:45, alla 'Unipol Domus'.