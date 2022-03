Cagliari-Milan, la probabile formazione di Pioli: Ibrahimovic titolare?

La probabile formazione di Stefano Pioli per Cagliari-Milan, partita della 30^ giornata della Serie A 2021-2022. Giocherà lo svedese o no?

DIFESA - Davanti alla porta difesa, logicamente, da Mike Maignan, troveranno spazio Davide Calabria e Fikayo Tomori. Ballottaggio tra Pierre Kalulu ed Alessio Romagnoli per il ruolo di centrale sinistro. Come terzino, sempre a sinistra, invece, rientrerà Theo Hernández, che ha scontato il turno di squalifica.

CENTROCAMPO - Intoccabile la coppia composta da Sandro Tonali ed Ismaël Bennacer, che tanto bene sta facendo in queste ultime settimane nella mediana rossonera.

TREQUARTI - Ancora tutto aperto: tre ballottaggi per tre ruoli. A destra, quello ormai classico e consolidato tra Junior Messias e Alexis Saelemaekers; al centro, quello tra Franck Kessié (che ha già firmato con il Barcellona) e Brahim Díaz; a sinistra, possibile turno di riposo per Rafael Leão e spazio, dal 1', ad Ante Rebić.

ATTACCO - Quello che, invece, sembra quasi certo è il ritorno da titolare di Zlatan Ibrahimović, in posizione di centravanti. Lo svedese potrebbe avere un tempo o poco più nelle gambe e dovrebbe lasciare il posto ad Olivier Giroud a partita in corso. Vediamo, dunque, la probabile formazione del Diavolo per Cagliari-Milan di sabato sera, ore 20:45.