Cagliari-Milan, le probabili formazioni: panchina per Suso e Bonaventura

NEWS MILAN – Come vi abbiamo raccontato questa mattina, Stefano Pioli ha deciso per la partita contro il Cagliari di schierare un 4-4-2, Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao in attacco.

Le novità pero riguardano anche altri calciatori della rosa, come ad esempio Jesus Suso e Jack Bonaventura. I due calciatori, infatti, dovrebbero partire dalla panchina, con Samu Castillejo e Hakan Calhanoglu che agiranno come esterni nel 4-4-2: in mezzo spazio a Bennacer e Kessie, che ha vinto il ballottaggio con Krunic. Intanto l’arrivo di Kjaer non esclude l’acquisto di un nuovo difensore, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android