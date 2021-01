Cagliari-Milan, le probabili formazioni: Ibrahimovic è pronto | News

Ultime Notizie Cagliari Milan: le probabili formazioni

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha pubblicato come di consueto le probabili formazioni di Cagliari-Milan. La partita si giocherà lunedì sera, alle 20:45, alla Sardegna Arena.

In porta ci sarà come sempre Gianluigi Donnarumma. A destra torna Davide Calabria, dopo aver giocato centrocampista contro il Torino in Coppa Italia, insieme a Simon Kjaer, Alessio Romagnoli e Theo Hernandez.

A centrocampo ci sarà Sandro Tonali, che affiancherà in mediana l’imprescindibile Franck Kessie. Sulla trequarti sicuri del posto Samu Castillejo e Hakan Calhanoglu. A sinistra Jens Petter Hauge è favorito, ma attenzione anche a Brahim Diaz. Indisponibili Ante Rebic e Rade Krunic per il coronavirus a cui si aggiunge Rafael Leao, squalificato. In attacco torna finalmente dal primo minuto Zlatan Ibrahimovic: lo svedese non è ancora al massimo della condizione, ma il centravanti partirà dall’inizio.

MILAN (4-2-3-1) Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli

CALCIOMERCATO MILAN: MANDZUKIC, MALDINI RIFLETTE. IL PUNTO>>>