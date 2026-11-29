Cagliari-Milan non sarà una partita come tutte le altre per Daniel Maldini. Il trequartista rossoblùu si prepara infatti ad affrontare la squadra nella quale è cresciuto calcisticamente e con cui ha mosso i primi passi nel calcio professionistico. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il numero 70 dovrebbe partire dal primo minuto nella sfida contro i rossoneri.

Il classe 2001 è attualmente il miglior marcatore del Cagliari, con 5 reti all'attivo. Un rendimento che gli ha permesso di diventare un riferimento importante per la formazione di Fabio Pisacane. Il suo impiego dal primo minuto rappresenterebbe una scelta significativa per il tecnico rossoblù, che punta sulle qualità offensive del giocatore per mettere in difficoltà la difesa milanista.

Pisacane ritrova diverse alternative

In vista della partita, l'allenatore del Cagliari può contare su una rosa più ampia rispetto alle ultime settimane. Il recupero di diversi elementi gli permette di valutare più soluzioni in tutti i reparti, anche se restano alcuni ballottaggi da risolvere.

In difesa, davanti a Caprile, Ze Pedro e Obert sono indicati tra i probabili titolari. Kofler dovrebbe essere confermato, mentre Rodriguez conserva buone possibilità di trovare spazio dal primo minuto. Mina, rientrato in gruppo dopo aver saltato le gare contro Frosinone e Como, potrebbe invece iniziare dalla panchina.

A centrocampo, Pisacane dovrebbe affidarsi a Deiola, Romano e Adopo. Situazione da monitorare per Winks: l'inglese è reduce da quattro partite di assenza a causa del mal di schiena e ha svolto soltanto due allenamenti con il gruppo. Per lui si prospetta quindi un reinserimento graduale.

Mendy favorito su Nzola per guidare l'attacco

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Il principale dubbio offensivo riguarda invece il ruolo di centravanti. Secondo il Corriere dello Sport, Mendy parte favorito su Nzola per una maglia da titolare, mentre tra le alternative figura anche Kevin Carlos.L'attaccante angolano rappresenta comunque una possibilità per Pisacane, grazie all'esperienza e alle qualità realizzative. Il Cagliari ha però bisogno di trovare maggiore continuità sotto porta: con appena dieci gol segnati, la squadra rossoblù condivide con il Parma il secondo peggior attacco del campionato.

Maldini dovrebbe quindi agire alle spalle del centravanti, con uno tra Grandu, Trepy e Fazzini a completare il reparto offensivo. Una partita importante per il Cagliari, chiamato a trovare soluzioni contro il Milan, ma anche per Daniel Maldini, che avrà l'occasione di confrontarsi con il proprio passato.