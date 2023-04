Bologna, la probabile formazione per il Milan: Sansone falso nueve

Nella giornata di sabato 15 aprile, alle ore 15:00, Bologna e Milan scenderanno in campo per il 30° turno del campionato di Serie A. Come riportato da 'gazzetta.it', Thiago Motta per l'occasione dovrebbe schierare Lukasz Skorupski in porta e una difesa a quattro composta Stefan Posch, Adama Soumaoro, Jhon Lucumi e Georgios Kyriakopouolos. In mediana spazio a Jerdy Schouten e Nico Dominguez e sulla trequarti dovrebbero agire Michel Aebischer, Lewis Ferguson e Musa Barrow, a supporto del falso nueve Nicola Sansone, che dovrebbe rilevare l'acciaccato Marko Arnautovic.