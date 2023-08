Bologna, la probabile formazione per il Milan: Motta lancia Dominguez

L'attesa sta per finire. Finalmente il Milan, nella giornata di lunedì 21 agosto, esordirà nel nuovo campionato di Serie A contro il Bologna. Secondo quanto riferito da 'gazzetta.it', per l'occasione, Thiago Motta dovrebbe affidarsi a Lukasz Skorupski in porta, mentre in difesa potrebbero giocare Stefan Posch, Sam Beukema, Jhon Lucumì e Charalampos Lykogiannis. In mediana ci saranno Stefan Aebischer e Nico Dominguez. Joshua Zirkzee, invece, sarà supportato da Dan Ndoye, Lewis Ferguson e Nikola Moro.