Bologna-Milan, le probabili formazioni: Pulisic titolare | Serie A News

QUI MILAN - Stefano Pioli, tecnico rossonero, non avrà a disposizione lo squalificato Yunus Musah. Fuori rosa Fodé Ballo-Touré, Mattia Caldara, Alexis Saelemaekers e Divock Origi. Per il resto, tutti convocati per la gara del 'Dall'Ara'. Spazio, in difesa, al rientrante Davide Calabria, che indosserà la fascia di capitano. In attacco, a destra, partirà inizialmente Christian Pulisic, con Samuel Chukwueze pronto a subentrare.