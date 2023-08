Bologna-Milan, la probabile formazione: torna Calabria | Serie A News

Infine, nel tridente offensivo, spazio dall'inizio a Christian Pulisic, Olivier Giroud e Rafael Leão. Panchina, tra i difensori, per Simon Kjær. Squalificato Yunus Musah, tornerà disponibile per Milan-Torino di sabato prossimo. Samuel Chukwueze darà il cambio a Pulisic durante il match, così come è previsto l'ingresso in campo - a gara in corso - anche di Noah Okafor. Questa, dunque, la probabile formazione dei rossoneri di Pioli per Bologna-Milan di domani sera, ore 20:45.