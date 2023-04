Bologna-Milan, anche Maignan potrebbe andare in panchina | Serie A News

Mike Maignan potrebbe non giocare dall'inizio in occasione di Bologna-Milan, partita della 30^ giornata della Serie A 2022-2023

Oggi pomeriggio, alle ore 15:00 , si disputerà allo stadio 'Dall'Ara' Bologna-Milan , partita della 30^ giornata della Serie A 2022-2023 . Una sfida nella quale Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha deciso di schierare le sue seconde linee in vista della partita di ritorno dei quarti di Champions League di martedì prossimo a Napoli .

Sembrava che per Bologna-Milan cambiasse tutti i dieci uomini di movimento, con la conferma del solo Mike Maignan tra i titolari. Secondo quanto riferito, invece, da 'Sky Sport', anche Maignan potrebbe andare in panchina inizialmente contro i rossoblu di Thiago Motta. Così fosse, spazio dal 1' al rumeno Ciprian Tătărușanu.