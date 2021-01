Bologna-Milan, la probabile formazione rossonera | Serie A News

Verso Bologna-Milan: Pioli fa la conta dei disponibili per la formazione

Sabato pomeriggio, alle ore 15:00, si disputerà Bologna-Milan allo stadio ‘Dall’Ara‘. La gara sarà valida per la 20^ giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno del campionato. Stefano Pioli, tecnico rossonero, fa la conta dei calciatori disponibili per la formazione del Milan da mandare in campo.

Già, perché in difesa, oltre a Matteo Gabbia (che rientrerà tra 7-10 giorni), mancherà anche Simon Kjær. Il difensore danese ha rimediato una lesione muscolare al retto femorale della coscia sinistra in occasione del derby di Coppa Italia contro l’Inter. A centrocampo, invece, potrebbe recuperare Sandro Tonali, alle prese con dei problemi all’ileopsoas.

E se Pioli, per la sua formazione, recupera finalmente Ismäel Bennacer e Mario Mandžukić, al contempo ha perso Brahim Díaz, per via di problemi ai flessori della gamba sinistra. In più, persiste, ad oggi, l’incognita Hakan Çalhanoğlu. Il Milan si augura che il fantasista turco torni presto negativo al CoVid. Ma, per ora, si tratta soltanto di una speranza.

In vista di Bologna-Milan, dunque, riprenderà il suo posto tra i pali Gigio Donnarumma. In difesa, rispetto al derby, di nuovo titolare Davide Calabria a destra con Theo Hernández sulla sinistra. Al centro, al fianco di capitan Alessio Romagnoli, toccherà al neo-acquisto Fikayo Tomori non far rimpiangere più del dovuto Kjær. Ma il difensore ex Chelsea già era entrato bene nella stracittadina, facendo intravedere tutte le sue qualità.

In mezzo al campo, al fianco di Franck Kessié, dovrebbe rivedersi Soualiho Meïte, con Bennacer pronto a subentrare all’occorrenza. In attacco, sulla linea dei trequartisti, Alexis Saelemaekers a destra e Rafael Leão a sinistra. Da centrale, chi al posto di Brahim Díaz? Ballottaggio tra Rade Krunić, Daniel Maldini e uno tra Leão (in quel giocherebbe uno tra Ante Rebić e Mandžukić a sinistra) e lo stesso attaccante croato ex Juventus.

Centravanti, ovviamente, Zlatan Ibrahimović. Questa, dunque, la probabile formazione del Milan per il match di Bologna, schierata, come di consueto, con il 4-2-3-1 da mister Pioli: G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Meïte; Saelemaekers, Krunić (D. Maldini, R. Leão o Mandžukić); R. Leão (Mandžukić o Rebić); Ibrahimović. Calciomercato Milan, strada in discesa per Thauvin: ecco il motivo >>>