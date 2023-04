Bologna, la probabile formazione per il Milan: Barrow e Sansone dal 1′

Ecco la probabile formazione del Bologna in vista della gara contro il Milan: Thiago Motta lancia dal 1' Nicola Sansone e Musa Barrow

Tra le gare più interessanti in programma nel corso della 30ª giornata del campionato di Serie A spicca senza ombra di dubbio quello tra Bologna e Milan, che si incontreranno allo stadio 'Renato Dall'Ara' alle ore 15:00 di sabato 15 aprile. Secondo quanto riportato da Sky, il tecnico Thiago Motta dovrebbe schierare un 4-2-3-1 speculare rispetto a quello che dovrebbe lanciare Stefano Pioli. In porta ci sarà Lukasz Skorupski, mentre la difesa a quattro sarà formata da Stefan Posch, Adama Soumaoro, Jhon Lucumì e Georgios Kyriakopoulos. A centrocampo potrebbero avere spazio Jerdy Schouten e Nico Dominguez. In attacco, invece, Nicola Sansone prende il posto dell'acciaccato Marko Arnautovic e alle sue spalle ci saranno Michael Aebischer, che rileva lo squalificato Riccardo Orsolini, Lewis Frerguson e Musa Barrow.